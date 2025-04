Giuseppe Sala , sindaco di Milano, è tornato a parlare del nuovo stadio di Milan e Inter , spaziando da San Siro a San Donato : "Se la cessione di San Siro non andasse avanti, San Donato è ancora lì pronto. Nei giorni scorsi il Milan ha annunciato che troverà una soluzione per San Donato, probabilmente ci porteranno il centro giovanile". Fabio Ravezzani , direttore di 'TeleLombardia' ha detto la sua sulla questione stadio del Milan e quali conseguenze potrebbe avere.

"Milan e Inter sono state giudicate appetibili da 2 fondi USA perché è possibile una speculazione edilizia molto vantaggiosa col nuovo stadio. Il Comune non ha alternative credibili e questo business si farà. Ma l'impatto positivo non sarà certamente più soldi spesi sul mercato". Questo il parere di Ravezzani sul possibile nuovo stadio di Milan e Inter che potrebbe sorgere vicino allo stadio San Siro.