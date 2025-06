Milan, Ravezzani: “Allegri aveva già firmato col Milan da marzo”

Milan, Allegri contro Conte. In Serie A torna uno degli scontri che ha caratterizzato lo scorso decennio del campionato italiano. I due allenatori, infatti, si ritroveranno contro dopo stagioni in cui non si sono ritrovati. L'Inter, invece, dovrebbe puntare su una sorpresa, ovvero Chivu dal Parma. Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha parlato delle panchine di Milan e Inter svelando un paio di retroscena sulla scelta di Allegri.