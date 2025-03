Sulle critiche al Milan: "Segnalo che 6 anni fa molti di quelli che oggi sono furiosi con il Milan fecero di tutto per disarcionare Berlusconi e Galliani sperando magari in qualche beneficio dalla nuova misteriosa e fallimentare proprietà (qualcuno infatti ne trasse giovamento). Ne sapete qualcosa lì? Io giudicavo all’epoca l’esperienza Berlusconi-Galliani ampiamente conclusa. Ma non ho mai baciato la pantofola di nessuno sperando di avere rapporti preferenziali. L’aggravante era che Li puzzava lontano un miglio di avventuriero. Sé ne sarebbe accorto anche un bimbo". LEGGI ANCHE: Milan, Conceicao: parole importanti! Ecco cosa potrebbe cambiare >>>