Milan, Ravezzani: “Conceicao dittatoriale! Andare avanti con Tassotti”

"Tre amarezze di fila per il Milan che non hanno giustificazioni". Così Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha parlato di Bologna-Milan 2-1. Il giornalista ha analizzato la sconfitta rossonera sul canale 'YouTube' di 'QSVS': "La colpa grave la ha la dirigenza che non ha azzeccato due allenatori di fila o una mossa. L'allenatore è il primo grande responsabile. Conceicao è arrivato con una scelta delirante: con un contratto di sei mesi. Un allenatore serve a programmare con continuità, per due, tre anni. La dirigenza ha cercato un allenatore a termine, pensate come la può vivere la squadra. Stessa cosa con Fonseca. È così che si può programmare un club? Evidentemente no. Conceicao entra con un atteggiamento dittatoriale nello spogliatoio con un pugno forte senza ragionare".