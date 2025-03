Ravezzani: “Il Milan si è fatto eliminato”. Poi sullo stadio con l’Inter…

Ravezzani: "Stadio? Faida in USA". Poi l'ironia sull'eliminazione in Champions del Milan

Ravezzani poi ha pubblicato sempre su X il suo pensiero sullo stadio in comune tra il Milan e l'Inter. Ci sarebbe al momento una clausola che starebbe rallentando il tutto. Ecco il parere del giornalista: "Cioè, uno tra Inter e Milan non è sicuro di finanziare tutto il nuovo stadio e pretende che in questo caso si fermi anche l’altro per non dargli un vantaggio determinante. Faida in USA". LEGGI ANCHE: Milan, Pavlovic promosso da San Siro. La stagione con i numeri>>>