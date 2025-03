Stadio San Siro, tra Milan e Inter spunta una clausola. Lo scenario…

Nuovo stadio di Milan e Inter: i due club lavorano per un nuovo impianto a San Siro. Spunta la clausola che rallenta il progetto e non solo

Il documento di Inter e Milan per l’acquisto di San Siro , come scrive 'Il Corriere della Sera' era stato approvato anche dai rappresentanti italiani di Inter e Milan, mancava «solo» la firma delle due proprietà, Oaktree e Redbird. Ma la firma non è arrivata. Nell’ultimo controllo da parte degli staff di Oaktree e Redbird negli Usa ci si sarebbe divisi su una particolare clausola : cosa succederebbe se un dei due club si tirasse indietro? Secondo il quotidiano, una frenata così improvvisa farebbe pensare a un cambiamento dell'ultimo minuto.

Stadio Milan e Inter, per San Siro i tempi si allungano: la clausola che rallenta tutto

Come ricorda 'Il Corriere della Sera', Redbird era già a un certo livello di avanzamento sul progetto di stadio a San Donato. L'Inter quindi potrebbe avere timori che ci siano più possibilità che si sfili il Milan. Nulla sarebbe comunque compromesso, anzi lo scenario più probabile è che una quadra venga trovata. Si allungano però i tempi che sarebbero al momento imprevedibili. Non potranno però dilatarsi troppo, anche perché in autunno il secondo anello compirà 70 anni e, se restasse di proprietà del Comune, sarebbe sottoposto a vincoli maggiori.