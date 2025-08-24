Ravezzani: 'Ecco il vero problema del Milan di Cardinale. I dirigenti ...'

Fabio Ravezzani, giornalista, ha espresso un proprio pensiero sul Milan, dal calciomercato condotto in estate fino ai dirigenti
Il giornalista Fabio Ravezzaniha espresso un proprio pensiero, tramite una serie di post pubblicati sul suo account 'X', in merito al Milan, tra il calciomercato condotto in estate e un giudizio sui dirigenti. Non solo, perché ha anche individuato quello che, a suo dire, è il vero problema dei rossoneri di Gerry Cardinale. Ecco, dunque, le sue parole.
Sui dirigenti del Milan: "Funziona così: se per andare avanti ti affidi esclusivamente al player trading (non vado in Europa? Vendo i migliori e incasso la differenza) fatichi a invertire l’inerzia che ti spinge verso il basso. Questo è il vero problema del Milan di Cardinale che non investe mai. Guardi i dirigenti Milan in tribuna e vedi: Scaroni, Furlani, Tare, Ibra, Moncada: un esercito di generali per una truppa davvero modesta".