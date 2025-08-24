Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche milan sui social Ravezzani: “Ecco il vero problema del Milan di Cardinale. I dirigenti …”

ULTIME MILAN NEWS

Ravezzani: “Ecco il vero problema del Milan di Cardinale. I dirigenti …”

Ravezzani: 'Ecco il vero problema del Milan di Cardinale. I dirigenti ...'
Fabio Ravezzani, giornalista, ha espresso un proprio pensiero sul Milan, dal calciomercato condotto in estate fino ai dirigenti
Fabio Barera
Fabio Barera Redattore 

Il giornalista Fabio Ravezzaniha espresso un proprio pensiero, tramite una serie di post pubblicati sul suo account 'X', in merito al Milan, tra il calciomercato condotto in estate e un giudizio sui dirigenti. Non solo, perché ha anche individuato quello che, a suo dire, è il vero problema dei rossoneri di Gerry Cardinale. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Ravezzani critica calciomercato e Cardinale: e sui dirigenti ...

Sui dirigenti del Milan: "Funziona così: se per andare avanti ti affidi esclusivamente al player trading (non vado in Europa? Vendo i migliori e incasso la differenza) fatichi a invertire l’inerzia che ti spinge verso il basso. Questo è il vero problema del Milan di Cardinale che non investe mai. Guardi i dirigenti Milan in tribuna e vedi: Scaroni, Furlani, Tare, Ibra, Moncada: un esercito di generali per una truppa davvero modesta".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, intesa per Harder. Allegri chiede Vlahovic. Mercato, viaggio di Moncada per ...

Sul mercato del Milan: "Se per Allegri il centravanti del Milan è Leao in coppia con Pulisic (che mi pare meglio se parte largo) il problema del 9 non è assillante. Ma non ha alcun senso risparmiare sulle fasce e prendere 3 centrali in un colpo solo (Modric, Ricci, Jashari) e non rinforzare la difesa".

Leggi i
commenti
Rubriche: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA