Ravezzani: 'Ecco il vero problema del Milan di Cardinale. I dirigenti ...'

Il giornalista Fabio Ravezzaniha espresso un proprio pensiero, tramite una serie di post pubblicati sul suo account 'X', in merito al Milan, tra il calciomercato condotto in estate e un giudizio sui dirigenti. Non solo, perché ha anche individuato quello che, a suo dire, è il vero problema dei rossoneri di Gerry Cardinale. Ecco, dunque, le sue parole.