Milan, Ravezzani: 'Limiti qualitativi preoccupanti. Il mercato ...'

"Comincia malissimo la stagione del Milan. La sconfitta con la Cremonese va presa con le molle, ma ci sono limiti qualitativi preoccupanti". Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', parla di Milan-Cremonese 1-2 e in particolare dei singoli come Estupinan e non solo. Ecco le sue parole su 'YouTube' di 'QSVS': "Il Milan prende due gol anche dalla Cremonese, vuol dire che certi problemi non sono stati ancora risolti. Il lavoro difensivo non ha dato i suoi frutti, ci vorrà tempo. Le perplessità sul mercato avevano un senso: Estupinan ha difficoltà a controllare il pallone. È un giocatore che finora ha fatto vedere limiti evidenti che ricordano Emerson Royal".