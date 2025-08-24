Milan, Ravezzani: 'Limiti qualitativi preoccupanti. Il mercato ...'

"Tutto il mercato del Milan è stato alla ricerca di giocatori giovani e rivendibile che a livello economico funziona. In questa campagna acquisti c'è ancora spazio per prendere un giocatore di grande livello".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
MILAN-CREMONESE
"Comincia malissimo la stagione del Milan. La sconfitta con la Cremonese va presa con le molle, ma ci sono limiti qualitativi preoccupanti". Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', parla di Milan-Cremonese 1-2 e in particolare dei singoli come Estupinan e non solo. Ecco le sue parole su 'YouTube' di 'QSVS': "Il Milan prende due gol anche dalla Cremonese, vuol dire che certi problemi non sono stati ancora risolti. Il lavoro difensivo non ha dato i suoi frutti, ci vorrà tempo. Le perplessità sul mercato avevano un senso: Estupinan ha difficoltà a controllare il pallone. È un giocatore che finora ha fatto vedere limiti evidenti che ricordano Emerson Royal".
Ravezzani continua: "Un altro problema è in centravanti: Gimenez è un passerotto d'area di rigore. Ci sono dei problemi. Non ha dato un contributo alla squadra, di non essere un bomber in grado di fare la differenza. Poi il centrocampo: il Milan ha preso Modric, Ricci e Jashari che hanno lo stesso ruolo. E così è debole nel settore delle mezzali. Manca un incursore che possa fare gol. Sembra un centrocampo sbilanciato, almeno dalla prima partita".
"Tutto il mercato del Milan è stato alla ricerca di giocatori giovani e rivendibile che a livello economico funziona. In questa campagna acquisti c'è ancora spazio per prendere un giocatore di grande livello".
© RIPRODUZIONE RISERVATA