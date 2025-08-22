Milan, Ravezzani non molla su Boniface: “Un rischio a differenza di …”

"Nel calcio ogni previsione comporta enormi rischi. Per fortuna. Dire che Boniface è un’operazione rischiosa è pura cronaca (infortuni, carattere) ma va anche detto che ha notevoli potenzialità. Cautela non significa disintegrarlo come fa la Gazzetta (non aveva la notizia?). Mi spiace, ma confermo tutto. Si tratta di un’operazione a rischio (non ha avuto altre offerte concrete) e la soluzione Hojlund o Vlahovic era molto più di garanzia".