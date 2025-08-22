Pianeta Milan
Milan, Ravezzani non molla su Boniface: “Un rischio a differenza di …”

Il giornalista Fabio Ravezzani ha espresso un proprio commento in merito all'arrivo al Milan di Victor Boniface dal Bayer Leverkusen
Fabio Barera
Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di 'TeleLombardia', ha espresso un proprio commento, tramite un post pubblicato sul proprio account 'X', in merito all'arrivo di Victor Boniface al Milan.

"Nel calcio ogni previsione comporta enormi rischi. Per fortuna. Dire che Boniface è un’operazione rischiosa è pura cronaca (infortuni, carattere) ma va anche detto che ha notevoli potenzialità. Cautela non significa disintegrarlo come fa la Gazzetta (non aveva la notizia?). Mi spiace, ma confermo tutto. Si tratta di un’operazione a rischio (non ha avuto altre offerte concrete) e la soluzione Hojlund o Vlahovic era molto più di garanzia".

Lo stesso Fabio Ravezzani, qualche giorno fa, ne aveva parlato così: ""Diciamo che la storia clinica di Boniface non induce all’ottimismo. Il Milan sta per fare una scommessa decisamente pericolosa e più rischiosa rispetto a Vlahovic e Hojlund. Eppure le cessioni autorizzerebbero a pensare più in grande, no? Su Boniface: nessuno può dire con certezza come andrà al Milan. Di sicuro ha una storia clinica preoccupante. Se dovesse star bene ed esplodere tanto di guadagnato. Il fatto che il Leverkusen abbia accettato un semplice diritto di riscatto definisce il rischio dell’operazione".

