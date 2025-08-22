PIANETAMILAN i nostri video VIDEO – Milan, Boniface in clinica per le visite mediche | PM News
CALCIOMERCATO MILAN
VIDEO – Milan, Boniface in clinica per le visite mediche | PM News
00:32
Victor Boniface, ottavo colpo di calciomercato del Milan, è arrivato alla clinica 'La Madonnina' per le visite mediche con i rossoneri
Victor Boniface, attaccante nigeriano classe 2000 che il Milan, in questo calciomercato estivo, ha prelevato dal Bayer Leverkusen in prestito con diritto di riscatto, è arrivato da pochi minuti presso la clinica 'La Madonnina' di Milano, dove svolgerà le visite mediche con il club rossonero. Nel video del nostro inviato, Stefano Bressi, ecco il momento dell'arrivo di Victor Boniface nella struttura medica convenzionata con il Diavolo.