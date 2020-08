Plizzari: “Alla Reggina un nuovo inizio, non vedo l’ora”

MILAN NEWS – Il progetto della Reggina è molto ambizioso: l’obiettivo del club calabrese è chiaro, tornare al più presto in Serie A. Dopo la promozione nella serie cadetta, quest’anno si punterà al grande salto. Per farlo ha deciso di affidarsi a diversi ex Milan: da Hachim Mastour ai nuovi arrivi Jeremy Menez e Alessandro Plizzari. Il portiere classe 2000 in realtà non è un vero e proprio ex: giocherà infatti in prestito in granata.

Sul proprio profilo Instagram, l’estremo difensore ha pubblicato la prima foto da reggino e rilasciato le prime dichiarazioni: “Nuovo inizio alla Reggina! Ringrazio il presidente e tutta la Società! Adesso non vedo l’ora di entrare in campo e dare il massimo!”