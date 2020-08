ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ora è ufficiale, Alessandro Plizzari si trasferisce in prestito secco alla Reggina, club neopromosso in Serie B. Reduce da due prestiti, alla Ternana e al Livorno (e due retrocessioni in Serie C), Plizzari cercherà miglior fortuna con la maglia dei calabresi.

IL COMUNICATO

AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Plizzari alla Reggina 1914.

