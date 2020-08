Ex Milan, Torrasi: “Imolese ottima opportunità: ringrazio per la fiducia”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il centrocampista classe 1999 Emanuele Torrasi lascia ufficialmente il Milan: ecco le sue prime parole da giocatore dell’Imolese Calcio.

“L’Imolese per me rappresenta un’ottima opportunità personale e di gruppo in un campionato selettivo come quello di serie C. Sto bene, non vedo l’ora di respirare l’atmosfera agonistica e ringrazio la società per la fiducia accordatami. Proprio la stima che ho percepito da subito nei miei confronti, da parte del presidente Spagnoli e degli altri dirigenti, è stata vincolante nella mia scelta. Sarà importante partire con il piede giusto in campionato e lavorare giorno per giorno con serenità per migliorarsi. Stupito dalla funzionalità del centro tecnico Bacchilega, un’eccellenza per la categoria a testimonianza della professionalità e dell’attenzione dedicate ai giocatori ed ai dipendenti dalla proprietà”.

