Calciomercato Milan – UFFICIALE: Torrasi ceduto all’Imolese

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – L’Imolese Calcio sul proprio sito ufficiale ha comunicato di aver acquistato a titolo definitivo Emanuele Torrasi dal Milan.

IL COMUNICATO

L’Imolese Calcio 1919 è lieta di annunciare il raggiungimento dell’accordo a titolo definitivo su base biennale con il giocatore Emanuele Torrasi, classe 1999, ed il suo inserimento nella rosa della prima squadra che prenderà parte al campionato di serie C 2020/2021.

Centrocampista centrale duttile dotato di un’ottima visione di gioco, Torrasi è stato protagonista di un’autentica escalation nel settore giovanile del Milan. Capitano della formazione Primavera rossonera ha risposto più volte presente alle convocazioni in prima squadra. Un percorso di crescita, impreziosito dalla quotidiana vicinanza con autentici fuoriclasse del calcio, culminato con l’esordio in serie A il 5 maggio 2018 nei minuti finali del match tra il Milan e la Fiorentina. Presente in panchina, agli ordini di Mister Pioli, anche in occasione del recente epilogo stagionale 2019/2020 della massima serie (Milan – Cagliari). Meritevole di segnalazione anche il percorso in parallelo con la maglia delle varie rappresentative giovanili della Nazionale Italiana.

