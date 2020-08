Calciomercato Milan – Primavera, ceduto Merletti al Renate

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Movimento in uscita per il Milan Primavera. Il Renate, infatti, ha acquistato a titolo definitivo il difensore Tommaso Merletti, che in questa stagione ha giocato nella squadra di Federico Giunti. Ecco il comunicato visibile su acrenate.it

“La società A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’A.C. Milan il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Merletti. Nato a Milano il 10 settembre 2001, è un difensore centrale che nelle ultime quattro stagioni ha collezionato oltre 60 presenze in rossonero tra Under 17 e Primavera, risultando una delle pedine principali della formazione di mister Giunti. A Tommaso, che ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club brianzolo fino al 30 giugno 2022, va il nostro caloroso benvenuto”

