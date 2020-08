Calciomercato Milan – Duarte può finire sulla lista dei partenti

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Visto che, a causa di un infortunio che lo terrà fuori dal terreno di gioco fino a novembre, il difensore Mateo Musacchio dovrebbe restare al Milan, secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola alla fine a fare i bagagli potrebbe essere Léo Duarte.

Classe 1996, il brasiliano, prelevato la scorsa estate per 11 milioni di euro dal Flamengo, ha vissuto una prima stagione rossonera piuttosto tormentata, nella quale si è fermato per svariati mesi a causa di un duplice, serio infortunio e, a conti fatti, ha totalizzato appena 6 presenze, di cui soltanto 4 da titolare.

È difficile, dunque, per il Milan, fare una valutazione complessiva sul valore del ragazzo, sotto contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2024. Ipotizzabile, pertanto, che possa partire con la formula del prestito per poter giocare con maggior continuità e dimostrare quanto è capace di fare. QUESTO IL PRIMO OBIETTIVO DEL MILAN PER LA DIFESA 2020-2021 >>>