"Sulla stampa nazionale da giorni rimbalza la notizia che Fabio Paratici - ex del Tottenham, attualmente squalificato fino al 20 luglio per le note vicende legate al Sistema Plusvalenze della Juventus, e sotto processo a Roma, uno dei diretti responsabili della disastrosa gestione che, con l'acquisto di CR7 ha bruciato 940mln€ di aumenti di capitale - è in pole position per il ruolo di ds del Milan. Un amico che sa mi ha raccontato alcuni "colpi" del futuro ds rossonero. All'Hoffenheim c'è un attaccante strepitoso, si chiama Firmino: costa 8 milioni, glielo propongono ma per Paratici sono troppi. Dopo qualche mese passa al Liverpool per 56mln€. Qualche anno dopo, nel Vojvodina ci sono due fratelli, uno gioca in porta, l'altro a centro campo: si chiamano Vanja e Sergej Milinkovic-Savic, per 1 mln€ si portano via. Per Paratici è troppo, Sergej va in Belgio al Genk, per lui la Lazio pagherà 15mln€ , Vanja va al Manchester United. Ridate al Milan la sua anima, ridate il Milan a Paolo Maldini".