Milan-Feyenoord, Pistocchi: “Theo da Mostro ad Eroe? Ricordate Grosso …”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha espresso un proprio commento tramite un post pubblicato sul suo account 'X', soffermandosi in modo particolare su Milan-Feyenoord. Il suo focus è su Theo Hernandez, che non incolpa in modo particolare per l'espulsione. Anzi lo difende sostenendo come da 'Mostro', si sarebbe potuto trasformare in eroe se quella sua caduta in area fosse stata premiata con il calcio di rigore. E poi propone uno strano paragone con Fabio Grosso ai Mondiali 2006. Ecco, dunque, le sue parole.