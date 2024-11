Milan, Ziliani che bordate! “Ibrahimovic un clown”. Attacco a Cardinale per Maldini

Il Milan sta faticando in questa stagione e molti iniziano a mettere in discussione di Gerry Cardinale e di RedBird. Paolo Ziliani , giornalista del Fatto Quotidiano e su Substack, ha postato su X un suo pensiero proprio sulla gestione americana, parlando anche dell'addio di Paolo Maldini e del ritorno di Ibrahimovic al Milan come consulente di RedBird. Parole molto, molto dure.

"Red Bird che allontana Maldini e mette il Milan nelle mani di una mummia, uno yuppie e un clown. Il Milan, lo sapete, è diventato da qualche anno di proprietà americana: prima del fondo Elliott, oggi del fondo Red Bird che fa capo a Gerry Cardinale. Il proprietario di Red Bird cominciava col mostrare subito un sostanziale disinteresse verso la storia e il "significato" dell'A.C. Milan. Giudicava che chi stava gestendo la parte sportiva (Paolo Maldini) lo stava facendo in modo molto poco ecumenico (molto poco "americano") e la cosa non gli andava a genio; così lo metteva alla porta; sistemava nella stanza dei bottoni uno yuppie bocconiano, Giorgio Aronne Furlani, precettava dal Circo Medrano il clown Ibrahimovic che tanto divertiva il pubblico raccontando in giro di essere Dio. Al Milan fingono che nulla di grave stia accadendo. Garantiscono la mummia, lo yuppie e il clown".