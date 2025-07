"Il Milan continua ad avere due anime e nessuna sintonia: possibile che un manager capace come Tare non riesca a portare a termine un solo acquisto?". Ivan Zazzaroni, giornalista, parla così di Igli Tare, la dirigenza del Milan, Cardinale e il mercato rossonero. Ecco il suo pensiero su Instagram: "Ricci è stato bloccato a gennaio per onorare una promessa fatta a un agente".