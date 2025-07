Milan, Jacobelli: “Cardinale ha capito, ecco i 10 comandamenti di Allegri”

Finalmente Cardinale ha capito

Ha proseguito poi: "Il cinquantottenne signore livornese è stato l’unico tecnico in Italia ad aver vinto cinque tricolori l’uno dietro l’altro e l’unico a infilare la sequenza poker di Coppe Italia, consacrandosi come uno degli allenatori più vittoriosi nella storia del nostro calcio. Alla forsennata ricerca di un esorcista per il suo Diavolo ammosciato, non è difficile intuire perché abbia pensato al Max II il proprietario del Milan, Cardinale. Nomen omen. A proposito degli antichi padri, ammoniva Cicerone: “Chiunque può sbagliare; ma nessuno, se non è uno sciocco, persevera nell’errore”. E siccome Mister RedBird non è certo uno sciocco, egli deve avere capito quanto fosse indispensabile cambiare rotta, dopo due anni di errori sesquipedali: il primo, imperdonabile, è stato il licenziamento di Maldini che ancora grida vendetta per la storia del Milan; il secondo, avere perso anche Massara. Allegri in panchina, Tare direttore sportivo: dai e dai, Cardinale ha compreso quanto la proprietà americana, se voglia tornare a vincere in Serie A, debba affidarsi a chi la conosce come le proprietà tasche. Maldini e Massara l’avevano fatto, costruendo con Pioli il Milan del diciannovesimo scudetto, il Milan tornato in Champions dopo sette anni di assenza, il Milan approdato pure a una semifinale del massimo torneo Uefa che il club ha vinto per sette volte, anche se l’ultima risale a diciotto anni fa".