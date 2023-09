Milan, Tomori sui social: “Tre punti e un gol” | FOTO

Altra vittoria in Serie A per il Milan di Pioli. Il Diavolo batte il Cagliari per 1-3 grazie ai gol di Okafor, Tomori e Loftus-Cheek. Lo stesso inglese, difensore rossonero, ha festeggiato la sua rete decisiva per chiudere il primo tempo in vantaggio. Ecco il suo post sui social.