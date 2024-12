Milan , Tomori e un futuro che potrebbe essere lontano dai rossonero, ma sempre in Serie A. Tra voci e smentite , infatti, si fa un gran parlare del possibile interesse della Juventus per il centrale inglese . Fabio Ravezzani , direttore di 'TeleLombardia', ha scritto un suo pensiero sul social X parlando anche del ruolo di Paulo Fonseca nella vicenda . Ecco il parere del giornalista che spesso parla del mondo Milan.

"Tomori e Pavlovic sono stati fatti fuori da Fonseca, la cui permanenza al Milan è tutt'altro che scontata. Vale la pena vendere il primo per assecondare un allenatore che potrebbe andar via tra 6 mesi?". Un quesito interessante quello lanciato dal giornalista. Al momento, infatti, Tomori si gioca il posto da terzo centrale con il serbo alle spalle di Gabbia e Thiaw che sono i titolari di Fonseca. Venderlo alla Juventus sarebbe poi un ulteriore rischio, visto che la squadra di Thiago Motta è diretta concorrenti del Milan per il quarto posto.