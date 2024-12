Calciomercato Milan – Pellegatti: “Tomori-Juventus? Mi hanno detto che…”

Calciomercato Milan, continuano imperterrite le voci su Fikayo Tomori e la Juventus. Secondo le ultime novità, il Diavolo potrebbe anche essere interessato a Danilo. Carlo Pellegatti, tifoso rossonero e giornalista, ha parlato delle voci di mercato sul suo canale 'YouTube'. Pellegatti fa il punto: "Ci sono le voci dell'interessamento di Tomori per la Juventus, si parla anche di Danilo per il Milan. 25 milioni per l'inglese e poi trattativa per il brasiliano, queste sono le voci".