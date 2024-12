Il nome di Tomori , come scrive Gazzetta.it, sarebbe di nuovo in cima alla lista delle preferenze della Juventus , perché è un giocatore che al momento ha perso il suo grado di titolarità con il Milan . La trattiva di calciomercato con i rossoneri, si legge, non avrebbe nulla in comune con quella di Kalulu . Il Milan sarebbe aperto alla cessione dell' ex Chelsea , ma senza sconti. Tra prestito oneroso e possibili diritti di riscatto condizionati, l'operazione potrebbe aggirarsi sui 25 milioni di euro .

Calciomercato Milan - Tomori out, dentro Danilo? Stima di Fonseca: il punto

L’operazione Tomori, continua il quotidiano, verrebbe finanziata nella prima fase dalla cessione di Arthur e da quella sempre più probabile di Danilo. Il difensore brasiliano, nell'ambito della possibile operazione di calciomercato per Tomori, potrebbe emergere anche tra le idee del club rossonero, per via di una stima acclarata di Fonseca che è alla ricerca di riferimenti all’interno dello spogliatoio. Vedremo come andrà, di certo è che il Milan dovrebbe cercare un altro centrale in caso di cessione di Tomori. LEGGI ANCHE: Mercato Milan – Clamoroso ritorno in Serie A? Si studia il grande colpo >>>