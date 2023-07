Mancano solamente tre giorni per le riprese delle operazioni in vista della prossima stagione. Il Milan, infatti, inzierà il raduno il 10 luglio. Per questo i calciatori si stanno rilassando in questi ultimi momenti di vacanze. Questo è anche il caso del terzino rossonero Theo Hernandez. Il francese ha postato sui social dei momenti davvero divertenti. Prima una storia su Instagram in cui cerca di surfare alla Rafael Leao. Ecco la foto.