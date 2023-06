Milan, la data del raduno a Milanello e le prime amichevoli estive

Domenica scorsa il Milan ha terminato la stagione 2022-2023. Tra non molto, però, sarà già tempo di pensare alla successiva. Il punto

Domenica scorsa, 4 giugno , con il 3-1 interno all' Hellas Verona , il Milan di Stefano Pioli ha concluso la stagione 2022-2023 . Un'annata terminata con la conquista, sul filo di lana, di un posto nella prossima edizione della Champions League , ma anche con l'addio a Zlatan Ibrahimović , che si è ritirato dal calcio giocato, nonché ai dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara .

Nemmeno il tempo di concludere una stagione che, nei fatti, è già tempo di pensare alla successiva, la 2023-2024. Il calciomercato estivo, che inizierà ufficialmente il prossimo 1° luglio, in realtà è già in pieno fermento e c'è già la data fissata per il raduno di Davide Calabria e compagni a Milanello: lunedì 10 luglio i rossoneri torneranno ad allenarsi agli ordini di mister Stefano Pioli.