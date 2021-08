Milan, Suma: “Il vero motivo per cui Castillejo si è tolto da Twitter”

Mauro Suma, nel pre-partita di Milan-Cagliari a 'San Siro', ha rivelato perché Samu Castillejo ha disattivato il proprio account su Twitter

In mattinata Samu Castillejo , classe 1995 , esterno offensivo del Milan , ha disattivato il proprio account sul popolare social network 'Twitter'. Si pensava che l'ex Málaga e Villarreal l'avesse fatto perché stanco degli insulti e, spesso, anche delle minacce ricevute da qualche pseudo-tifoso rossonero. Il quale, consapevole della trattativa (?) per la sua cessione al Getafe , aveva 'caldamente invitato' (eufemismo) Castillejo a levare le tende ed a lasciare il Diavolo.

Secondo il giornalista Mauro Suma , volto noto di 'Milan TV', nulla di tutto questo. Suma, presente a 'San Siro' per Milan-Cagliari di questa sera, nel pre-partita della sfida contro i sardi, infatti, ha rivelato il vero motivo per il quale Castillejo si è tolto da 'Twitter'. " Castillejo ha deciso di togliersi da Twitter perché non lo usa - ha spiegato Suma, il quale, evidentemente, ha raccolto qualche informazione in più nell'ambiente milanista -. Siccome usa di più Instagram e molto poco Twitter, da qui la decisione di disattivare l'account ".

Allarme, dunque, rientrato? Non proprio. Da una parte della tifoseria rossonera, ad ogni modo, persiste un po' di ostracismo nei riguardi del numero 7 del Milan. Un po' perché non viene ritenuto all'altezza di giocare per il Diavolo. Un po' perché, con la sua partenza, Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero avere ulteriori risorse economiche per un altro colpo in entrata in questi ultimi due giorni del calciomercato estivo. Milan, le top news di mercato della giornata odierna >>>