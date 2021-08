Milan, Castillejo si cancella da Twitter: decisivi i tanti insulti ricevuti

Disavventura social per Samu Castillejo. L'esterno del Milan è stato costretto a eliminare il suo account Twitter per gli insulti ricevuti

Samu Castillejo è stato costretto ad eliminare il suo account Twitter. Una disavventura partita da una pioggia di insulti di alcuni supporters del Milan che hanno puntato il profilo social dello spagnolo. Non è di certo un mistero che il numero 7 rossonero non sia ormai un giocatore centrale nelle gerarchie di Stefano Pioli, ma questi episodi sono sempre da condannare. La professionalità del calciatore, infatti, non è di certo in discussione. Castillejo rimane comunque in partenza: dalla Spagna riportano il forte interesse del Getafenel prelevarlo in prestito con obbligo di riscatto. Gli ultimi giorni di calciomercato sveleranno la verità.