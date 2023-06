Buon compleanno a Paolo Maldini! L'ex capitano e dirigente del Milan compie oggi 55 anni e il club rossonero, seppur in maniera abbastanza 'fredda', ha pubblicato un post sul proprio profilo Twitter per augurargli un buon compleanno. "Tanti auguri di buon compleanno al nostro mitico Capitano: Paolo Maldini", il messaggio apparso sul social accompagnato da una foto di Maldini nelle vesti da calciatore. Milan, due colpi in entrata in via di definizione: le ultime.