Jannik Sinner, ieri sera a Ryad, ha vinto l'ennesimo torneo stagionale, confermandosi come il numero uno del tennis mondiale. Il noto tifoso del Milan ha vinto contro Alcaraz la finale del Six Kings Slam, il torneo di esibizione che gli ha permesso di mettersi in tasca un assegno da 5,5 milioni di euro. A seguire la partita due nomi molto conosciuti in casa Milan.