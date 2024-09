Calciomercato – Raiola: “Arabia? Per Bonaventura contatti già a gennaio”

Come racconta Raiola, Bonaventura è stato fortemente cercato dall'Arabia Saudita. Si è trattato il suo passaggio già in occasione della Supercoppa italiana 2024, nella quale la Fiorentina ha partecipato perché arrivata in finale di Coppa Italia l'anno prima. L'Al Shabab è riuscito nell'intento di portare Bonaventura in casa, anche se per ora non sta rendendo al massimo. Zero gol e zero assist nelle prime quattro per lui. C'è da dire che la squadra ha sempre perso 1-0 in questo inizio stagione. LEGGI ANCHE: Le diavolerie di Fonseca: ecco il nuovo Milan tra centrocampo e attacco >>>