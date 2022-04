Milan, anche lo sceicco Al Thani plaude alla rinascita rossonera

Lo sceicco qatariota Khalifa bin Hamad Al Thani, sul suo account ufficiale di 'Twitter', ha dedicato un post al Milan di Stefano Pioli

Ieri sera il Milan di Stefano Pioli ha vinto, con il risultato di 1-2 , in casa della Lazio di Maurizio Sarri , tenendo aperte le speranze di lottare per lo Scudetto con l' Inter fino all'ultima giornata di questo torneo di Serie A .

Sono giorni caldissimi, dunque, questi, per il Milan che, come noto, è anche al centro di una possibile operazione di cessione dal fondo statunitense Elliott ad InvestCorp, fondo del Bahrein che avrebbe grandi progetti per il club rossonero.