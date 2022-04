Cessione Milan, InvestCorp termina la due diligence: settimana chiave

Il Milan può essere ceduto da Elliott ad InvestCorp nei prossimi giorni. Terminata la verifica dei conti, saranno giorni caldi per il closing

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato della possibile cessione del Milan da Elliott ad InvestCorp . Quella che inizia oggi, infatti, è una settimana molto importante per l'operazione. Il fondo del Bahrein sta ultimando la 'due diligence' (la verifica dei conti) del Milan: conti godono di ottima salute visto che non sono gravati né da debiti verso terzi né da bond.

La conclusione di questa fase tecnica sarà cruciale per lo step successivo, ovvero l'ultima fase delle discussioni. Sul piatto, va ricordato, il passaggio del Milan da Elliott ad InvestCorp per 1,1 miliardi di euro: qualora andasse in porto, il club rossonero diventerebbe la squadra dal valore più alto della storia del calcio italiano in termini di cessione, dopo la valutazione di 740 milioni di euro che fece Fininvest nel 2017 all'epoca del passaggio di quote nelle mani di Yonghong Li.