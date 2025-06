Milan, rottura totale con Theo Hernandez: “Si allenerà con i fuori rosa”

"Nonostante i desideri di Max Allegri, non c'è assolutamente alcuna possibilità che Theo Hernandez venga richiamato dal Milan. Tutti possono avere una stagione negativa, ma da quello che mi è stato detto, al club non è piaciuto il suo atteggiamento pessimo in allenamento e l'energia negativa che ha portato la scorsa stagione. L'errore del Feyenoord è solo una nota a margine. Non giocherà mai più per i rossoneri".