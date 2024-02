Milan, Loftus-Cheek come Kakà: ecco il dato statistico

"Prima di Ruben Loftus-Cheek, l'ultimo centrocampista del Milan che ha realizzato 2+ gol nella fase ad eliminazione diretta di una grande competizione europea era stato Kakà, il 24 aprile 2007, in semifinale di Champions League contro il Manchester United. Maestoso". Il centrocampista inglese, quindi, riesce in una prestazione che, in Europa, i rossoneri non vedevano da quasi 17 anni. LEGGI ANCHE: Loftus-Cheek come Milinkovic-Savic? Pioli lo esalta: il paragone regge?