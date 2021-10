Milan, Rebic incensa Tonali con un paragone importante: “Bravo Luka”

Ante Rebic, nelle storie su 'Instagram' ha fatto i complimenti a Sandro Tonali, suo compagno nel Milan, chiamando in causa un suo connazionale

Daniele Triolo

Ante Rebic non ha segnato, ieri sera, in occasione di Atalanta-Milan 2-3 del 'Gewiss Stadium', ma ha disputato comunque un'ottima partita. Per una volta il numero 12 croato ha lasciato il proscenio, in fase offensiva, ad alcuni suoi compagni. Tra questi Sandro Tonali, che, al 43' del primo tempo, ha segnato il secondo gol del Diavolo contro la 'Dea' di Gian Piero Gasperini.

Nelle storie sul suo account ufficiale del popolare social network 'Instagram', quindi, Rebic ha voluto fare i complimenti all'amico e compagno di squadra Tonali. Ha postato, infatti, una foto dove i due esultano per il gol di quest'ultimo a Juan Musso, portiere atalantino, con la dicitura 'Bravo Luka'.

Paragone importante, quindi, quello tirato in causa da Rebic per Tonali. L'attaccante croato, infatti, ha accostato Tonali a Luka Modric, classe 1985, fuoriclasse del Real Madrid e per tanti anni in Nazionale proprio con l'ex giocatore dell'Eintracht Francoforte.

L'auspicio, per Tonali, è che possa vincere quanto conquistato in carriera da Modric. Il quale, non è un mistero, ha sempre professato la sua simpatia per i colori rossoneri.