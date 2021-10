Atalanta-Milan 2-3, Tonali votato MVP della partita | Serie A News

Sandro Tonali, autore del secondo gol in occasione di Atalanta-Milan 2-3, votato miglior giocatore della partita del 'Gewiss Stadium'

Non solo il gol nel suo personale tabellino, perché il primo vero squillo della sua partita è un salvataggio in tackle su una ribattuta a botta quasi sicura di Ruslan Malinovskyi. Sostanza in fase di copertura, strappi e freddezza in quella offensiva: come nell'azione del raddoppio, in cui il suo pressing sul portatore di palla viene premiato dal gol , il suo secondo in maglia rossonera.

La sua partita si sostanzia in numeri importanti - 80 minuti, 1 gol, 32 passaggi positivi, 7 palle recuperate - ma anche in atteggiamenti, in lucidità, in presenza costante nel gioco e scelte giuste nelle fasi delicate del match. A 21 anni, Sandro cresce di giorno in giorno, di partita in partita: anche in Atalanta-Milan, è lui il nostro migliore in campo.Applausi". Milan, assalto di Maldini e Massara ad un bomber di prima qualità >>>