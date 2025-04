Milan, Ravezzani: “Non capisco Conceicao. Cosa pensa si dica?”

Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Atalanta 0-1, partita della 33^ giornata della Serie A 2024-2025 che si è svolta allo stadio 'Meazza' in San Siro a Milano. Il mio futuro. Quando sono arrivato qua ho vinto la Supercoppa e contro il Cagliari hanno cominciato a parlare del mio futuro. Non c'è stabilità, dobbiamo capire che dobbiamo lavorare oggi per essere migliori domani. Se pensiamo tra un mese non è facile. Non hanno rispetto, parlano già come se il prossimo allenatore del Milan sia uno che non ha mai fatto calcio". Tante le reazioni a queste dichiarazioni tra cui quella di Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia'. Ecco il suo post su X.