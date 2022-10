Milan, Ibrahimovic misterioso su Instagram: “Ragazzo, guarda dove vai”

1 di 1

MILAN, ENIGMATICO IBRAHIMOVIC

Zlatan Ibrahimovic (attaccante AC Milan), osserva da bordo campo i compagni giocare in Milan-Juventus 2-0 (Serie A 2022-2023) | News (Getty Images)

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, sta recuperando dall'operazione subita ai legamenti del ginocchio sinistro nello scoro mese di maggio e, secondo previsioni, dovrebbe tornare in campo con l'inizio del nuovo anno.

Intanto, però, Ibra non abbandona di certo i suoi compagni. Non ha saltato una gara interna del Diavolo in questa stagione. Zlatan è sempre stato presente a 'San Siro' per incitare i rossoneri sia nelle partite di Serie A sia in quelle di Champions League.

Milan-Juventus di ieri sera non ha rappresentato un'eccezione. Ibrahimovic è stato a bordo campo, con gli altri infortunati illustri del Diavolo (eccezion fatta per Alessandro Florenzi, a New York - U.S.A. - per un evento del club rossonero) ad assistere al 2-0 firmato da Fikayo Tomori e Brahim Díaz.

Questa mattina, poi, attraverso il suo account ufficiale sul popolare social network 'Instagram', Ibrahimovic ha pubblicato una foto dove si vede che lancia un'occhiataccia, accompagnata da una didascalia piuttosto enigmatica, per non dire criptica.

"Ragazzo, guarda dove vai", ha scritto Ibra. Più di qualcuno pensa che il messaggio in codice di Zlatan sia per Erling Braut Haaland, altro centravanti scandinavo come lui, bomber del Manchester City che il gol segnato ieri pomeriggio nel 4-0 dei 'Citizens' contro il Southampton in Premier League è giunto a quota 20 gol in 13 gare disputate in tutte le competizioni.

Ma non è detto che Ibra ce l'avesse con Haaland. Anzi, forse è più probabile che il suo post fosse riferito ad un compagno di squadra, il giovanissimo attaccante serbo Marko Lazetic, classe 2004, che ieri pomeriggio a 'San Siro' era seduto nella fila di poltroncine immediatamente davanti a Zlatan.

Navigando un po' sul web, infatti, si trovano immagini, sempre riferite a Milan-Juventus di ieri, dove si vede Ibrahimovic 'stritolare', probabilmente con affetto, la testa di Lazetic, bomber che ancora non riesce a ritagliarsi uno spazio importante in Prima Squadra. Che papà Zlatan l'abbia preso sotto la propria ala protettiva?Pagelle Milan-Juventus 2-0: scopri voti e giudizi dei rossoneri!