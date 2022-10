Milan, Florenzi a New York: l’incontro con Metta World Peace

1 di 1

MILAN, FLORENZI A NY

Ieri sera Alessandro Florenzi, difensore del Milan attualmente infortunato, ha visto la partita vinta per 2-0 contro la Juventus al '40/40 Club di Manhattan', al numero 6 di West 25th Street (New York, U.S.A.), locale di proprietà di Jay-Z, proprietario della Roc Nation, società statunitense con la quale il club rossonero ha in piedi una proficua partnership.

Florenzi, per l'occasione, ha dunque rappresentato i rossoneri a New York, arrivando insieme alla coppa dei Campioni d'Italia della stagione 2021-2022. L'evento, parte della serie 'From Milan to Many', era gratuito e ha visto la partecipazione di tantissimi tifosi del Diavolo, grazie anche alla fattiva collaborazione dell'AC Milan Club New York City nell'organizzazione dell'iniziativa.

Ma non è tutto. Perché, come testimoniato dalle fotografie pubblicate dal club rossonero sui propri canali social ufficiali, Florenzi ha avuto modo di incontrare, all'evento, addirittura Metta World Peace. Una volta conosciuto come Ron Artest, l'ex giocatore, nella NBA, di Chicago Bulls, Indiana Pacers, Sacramento Kings, Houston Rockets, Los Angeles Lakers, New York Knicks e visto anche in Italia con Cantù, si è presentato completamente bardato di rossonero.

