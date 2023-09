Milan, Musah si sfoga contro Nandez e La Penna: “Rosso? Si, si e si” | FOTO

Il Milan ha vinto per 1-3 la sua sfida con il Cagliari. I rossoneri, passati in svantaggio per il gol di Luvumbo, hanno recuperato grazie alle reti di Okafor, Tomori e Loftus-Cheek. Nella ripresa sono entrati molti giocatori in campo, fra cui Yunus Musah, centrocampista rossonero. Il calciatore ha preso il posto di Adli al centro della mediana rossonera. Lontano dal gioco, Nahitan Nández ha dato un pugno sulla nuca a Yunus Musah: il gesto sembra volontario. Durante la gara è passato inosservato. Lo ha evidenziato lo stesso milanista sul proprio profilo Instagram.