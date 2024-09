Milan, Liberali si allena con la prima squadra: che giocata! | VIDEO

Nel video si possono vedere alcuni passaggi dell'allenamento odierno del Milan in vista della sfida contro il Lecce. Tra questi la bellissima giocata di Mattia Liberali che manda al bar Zeroli, che serve benissimo Abraham che non sbaglia da pochi passi. Altri passaggi interessanti, il bel tiro di Chukwueze e le parole da leader di Maignan ai giovani portieri Torriani e Raveyre. Domani sera giocherà il Milan Futuro, ma visti questi allenamenti, non è da escludere che Liberali, insieme a Zeroli, possano essere convocati per Milan-Lecce. Vedremo quale sarà la scelta di Paulo Fonseca. LEGGI ANCHE: Milan, parla Fofana: cosa ha cambiato il derby? Le richieste di Fonseca