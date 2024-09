Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito ai biglietti di Milan Futuro-SPAL, match valevole per la 6^ giornata di Serie C

(fonte: acmilan.com) Appuntamento casalingo per il Milan Futuro. La 6ª giornata di Serie C Now - Girone B - vedrà i rossoneri affrontare la SPAL allo Stadio F. Chinetti di Solbiate Arno (VA). Si gioca giovedì 26 settembre alle ore 18.30 e a partire da mercoledì 25 settembre, ore 10.00, sarà attiva la vendita dei biglietti per assistere alla partita.