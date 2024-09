Il commento del secondo tempo

Ad inizio secondo tempo entra in campo Mattia Liberali, la vera anima di questa squadra. Come nel primo tempo è ancora Hugo Cuenca ad animare il reparto avanzato rossonero. Il paraguaiano va via da solo sulla destra e dribbla un difensore, scivolando però una volta trovatosi a tu per tu con Simone Colombi. Al 58' una disattenzione di Gabriele Minotti regala il gol del vantaggio a Iacopo Cernigoi, bravo ad approfittarne. Ad un quarto d'ora dal termine dell'incontro Mattia Liberali va vicinissimo al pareggio con una bordata da fuori area che scheggia la traversa. Il Milan Futuro tenta anche l'assedio finale, ma ai rossoneri non riesce la rimonta e la partita termina 1-0.