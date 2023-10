Milan, Leao e gli auguri a Ibrahimovic: “È stato un piacere” | FOTO

Oggi Zlatan Ibrahimovic , ex attaccante del Milan , festeggia il suo 42° compleanno . Lo svedese è stato una bandiera dei rossoneri con i quali ha lasciato il mondo del calcio al termine della scorsa stagione. Anche Rafael Leao, esterno rossonero, ha voluto fare una dedica per il compleanno dello svedese. Ecco la foto da Instagram.

"Buon compleanno leggenda, è stato un piacere". Questo il messsaggio di auguri del portoghese per l'ex punta del Milan. Chissà che presto Ibrahimovic non possa tornare a Milanello per dare ulteriori suggerimenti a Rafa Leao.