Compleanno Ibrahimovic, gli auguri del Milan sui social: ’42 per King Z’

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, compie oggi 42 anni: ecco gli auguri del club rossonero in un post pubblicato su 'Twitter'

Nato a Malmö (Svezia) il 3 ottobre 1981 , oggi Zlatan Ibrahimovic , ex attaccante del Milan , compie 42 anni . Il club rossonero gli ha fatto gli auguri di buon compleanno con un post pubblicato, di buon mattino, sul proprio account ufficiale del popolare social network 'Twitter'.

"42 anni fa oggi è nato King Z", ha scritto il Milan sui social. Accompagnando, così, la foto di Ibra che esulta in occasione del suo ultimo gol di sempre con la maglia rossonera. Si tratta di quello realizzato il 18 marzo di quest'anno in occasione di Udinese-Milan 3-1 su calcio di rigore.