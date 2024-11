Milan, Leao deluso: ecco il gesto di Camarda a fine gara | VIDEO

Milan-Juventus 0-0, una gara molto difficile per i due attaccanti. Il Diavolo non ha praticamente tirato in porta. Morata non ha avuto occasioni. Stessa cosa per quanto riguarda Rafael Leao. Il portoghese è stato bene arginato dalla difesa ostica dei bianconeri. Per l'attaccante una prova comunque di carattere con buoni segnali per quanto riguarda la voglia di giocare.