Milan, Leao esce zoppicante da San Siro: c’è da preoccuparsi?

Milan-Juventus , una brutta partita per i rossoneri che non sono riusciti ad andare oltre un deludente 0-0 contro la squadra di Thiago Motta . Anche Rafael Leao non è stato molto pericoloso, vista la gabbia dei difensori bianconeri contro di lui.

Milan, Leao malconcio dopo la Juventus. Le immagini che preoccupano i tifosi

Sul sito di SportMediaset c'è un video dell'uscita dalla stadio di Rafael Leao al termine del deludente pareggio con la Juventus. Immagini non proprio rassicuranti per i tifosi rossoneri, visto che la Champions League ci sarà martedì contro lo Slovan Bratislava. Dal video di Mediaset, infatti, l'attaccante portoghese ieri sera ha lasciato San Siro visibilmente zoppicante e senza appoggiare del tutto il piede destro. Al momento non ci sono notizie dal Milan e non c'è da preoccuparsi. Vedremo se ci saranno novità nei prossimi allenamenti rossoneri.