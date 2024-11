Milan, Camarda e non solo: anche Bakoune decisivo per l’Italia

(fonte: acmilan.com) - Giovani rossoneri protagonisti con le maglie di due Under azzurre nella serata di martedì 19 novembre, l'ultima dedicata agli impegni delle nazionali nel 2024 e che ha visto a riposo Tijjani Reijnders nel pari della sua Olanda in casa della Bosnia (1-1) in Nations League. Vince ancora l'Under 20, stavolta senza rimonte ma con un poker ai danni della Romania in Elite League. Nel 4-1 finale ha brillato Adam Bakoune, unico confermato tra i titolari rispetto all'ultima gara dal CT Corradi e colui che ha sbloccato il match. Quando i minuti sul cronometro erano 23, Adam è stato abile a seguire l'azione e a convertire in rete la respinta dell'estremo difensore avversario Rafaila, aprendo le danze alle successive reti di Lipani, Kofler e Anghelè. In panchina Kevin Zeroli e Lorenzo Torriani.